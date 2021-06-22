Анна Трінчер скинула 7 кіло і показала, який мала вигляд в бікіні до схуднення

Співачка показала, якою була рік тому.
Українська співачка та акторка Анна Трінчер повідомила, що за рік добряче схудла.
Так, блогерка скинула 7 кілограмів. У своїх Instagram-stories знаменитість показала, який вигляд мала рік тому. Зокрема, зірка серіалу "Школа" запостила фото у бікіні.
Трінчер зазначила, що була впевнена, що ніколи не покаже ці світлини. Також виконавиця додала, що тоді не помічала, що має зайві кіло.
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"Різниця рік. Так, тут ретуш і макіяж, але загалом моє схуднення на 7 кг мені навіть дуже личить", – прокоментувала Анна.
Секретом схуднення знаменитість вважає правильні звички та регулярність їхніх виконань. Акторка поділилася, що зараз їй подобається своє відображення. Втім, красуня продовжує працювати над своїм тілом.
Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся. Артистка оновила імідж у стилі одного зі своїх хітів.