Анна Трінчер скинула 7 кіло і показала, який мала вигляд в бікіні до схуднення

Співачка показала, якою була рік тому.

Українська співачка та акторка Анна Трінчер повідомила, що за рік добряче схудла.

Так, блогерка скинула 7 кілограмів. У своїх Instagram-stories знаменитість показала, який вигляд мала рік тому. Зокрема, зірка серіалу "Школа" запостила фото у бікіні.

instagram.com/annatrincher_official

Трінчер зазначила, що була впевнена, що ніколи не покаже ці світлини. Також виконавиця додала, що тоді не помічала, що має зайві кіло.

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instagram.com/annatrincher_official

instagram.com/annatrincher_official

"Різниця рік. Так, тут ретуш і макіяж, але загалом моє схуднення на 7 кг мені навіть дуже личить", – прокоментувала Анна.

Секретом схуднення знаменитість вважає правильні звички та регулярність їхніх виконань. Акторка поділилася, що зараз їй подобається своє відображення. Втім, красуня продовжує працювати над своїм тілом.

instagram.com/annatrincher_official

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся. Артистка оновила імідж у стилі одного зі своїх хітів.

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