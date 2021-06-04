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Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся

Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся

instagram.com/annatrincher_official

Артистка оновила імідж у стилі одного зі своїх хітів.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яку днями пограбували у зачиненому купе у потягу, наважилася на радикальні зміни.

З приходом літа виконавиця вирішила й внести щось нове у свій образ та розпочала з волосся. Так, Трінчер змінила імідж у стилі одного зі своїх хітів. Зірка зробила собі яскраво-рожеві пасма в техніці прихованого фарбування. Результатом проведеної роботи артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фоловери в коментарях під постом активно обговорюють новий лук співачки. Їхні думки розділилися на два "табори".

  • Я очікувала, що буде гарно, але не настільки ж!
  • Як круто мати малинове волосся!
  • Клас!
  • До було краще
  • Бути брюнеткою личить більше

Нагадаємо, що наприкінці травня Анна Трінчер випустила дебютний мініальбом. Платівка отримала назву KISS.