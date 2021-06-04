Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся

Артистка оновила імідж у стилі одного зі своїх хітів.

Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яку днями пограбували у зачиненому купе у потягу, наважилася на радикальні зміни.

З приходом літа виконавиця вирішила й внести щось нове у свій образ та розпочала з волосся. Так, Трінчер змінила імідж у стилі одного зі своїх хітів. Зірка зробила собі яскраво-рожеві пасма в техніці прихованого фарбування. Результатом проведеної роботи артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Фоловери в коментарях під постом активно обговорюють новий лук співачки. Їхні думки розділилися на два "табори".

Я очікувала, що буде гарно, але не настільки ж!

Як круто мати малинове волосся!

Клас!

До було краще

Бути брюнеткою личить більше

Нагадаємо, що наприкінці травня Анна Трінчер випустила дебютний мініальбом. Платівка отримала назву KISS.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання