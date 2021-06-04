Анна Трінчер кардинально змінила імідж і шокувала новим кольором волосся

Артистка оновила імідж у стилі одного зі своїх хітів.
Українська співачка, акторка та блогерка Анна Трінчер, яку днями пограбували у зачиненому купе у потягу, наважилася на радикальні зміни.
З приходом літа виконавиця вирішила й внести щось нове у свій образ та розпочала з волосся. Так, Трінчер змінила імідж у стилі одного зі своїх хітів. Зірка зробила собі яскраво-рожеві пасма в техніці прихованого фарбування. Результатом проведеної роботи артистка поділилася на своїй сторінці в Instagram.
Фоловери в коментарях під постом активно обговорюють новий лук співачки. Їхні думки розділилися на два "табори".
- Я очікувала, що буде гарно, але не настільки ж!
- Як круто мати малинове волосся!
- Клас!
- До було краще
- Бути брюнеткою личить більше
Нагадаємо, що наприкінці травня Анна Трінчер випустила дебютний мініальбом. Платівка отримала назву KISS.