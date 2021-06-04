В Каннах покажуть фільм Сергія Лозниці "Бабин Яр. Контекст"

Українську прем'єру проведе Меморіальний центр Голокосту на 80-річницю трагедії Бабиного Яру.

Документальна кінострічка "Бабин Яр. Контекст" українського режисера Сергія Лозниці увійшла до програми 74-го Каннського кінофестивалю, що цьогоріч пройде з 6 по 17 липня.

Про це повідомляє Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр", посилаючись на рішення відбіркового комітету кінофоруму.

Документальний фільм "Бабин Яр. Контекст" зроблений компанією ATOMS & VOID за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр". Фільм заснований на архівних матеріалах і розповідає про події, які призвели до вбивства 33 771 єврея в окупованому нацистами Києві 29-30 вересня 1941 року, а також про наслідки цієї трагедії.

На думку Сергія Лозниці, використання архівних кадрів під час створення стрічки допомагає точніше відтворити дух епохи:

"Трагедія Бабиного Яру, так само, як і інші злочини Голокосту, позбавлена автентичної візуальної репрезентації – нацистська влада забороняла використовувати фото і кінокамери в місцях масових розстрілів. Архівні кадри, зняті в роки німецької окупації України, дозволяють відтворити історичний контекст трагічних подій. Моя мета – занурити глядача в атмосферу часу", – зауважив Лозниця.

Прем'єра документальної кінострічки "Бабин Яр. Контекст" в Україні відбудеться в ході урочистостей та пам'ятних заходів, присвячених 80-м роковинам трагедії Бабиного Яру. Презентації стрічки відбудеться за підтримки Меморіального центру Голокосту "Бабин Яр".

Каннський кінофестиваль – міжнародний кінофестиваль, що проводиться щорічно в Каннах (Франція). В рамках фестивалю раніше вже були представлені роботи Сергія Лозниці: "Щастя моє", "В тумані", "Лагідна", "Портрет", "Майдан", "Донбас".

Нагадаємо, Меморіальний центр Голокосту "Бабин Яр" анонсував запуск проєкту "Сусіди" для мешканців київських районів Лук'янівка, Дорогожичі, Куренівка та Сирець, спрямованого на розвиток громади та добросусідства. Зокрема, у серпні в Києві відбудеться локальний кінофестиваль.

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