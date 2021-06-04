У Рівному знайшли повішеною 45-річну маму двох дітей

Мертву жінку виявила її донька.

У четвер, 3 червня, у Рівному донька знайшла у квартирі повішену маму. Повідомлення від доньки загиблої медики отримали о 17:59.

"За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Медики оглянули жінку (орієнтовно 45 років). Ознак життя не виявлено. Бригада швидкої констатувала смерть", - повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги

У покійної жінки залишилось двоє дітей та чоловік.

Деталі події встановлюють правоохоронці.

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