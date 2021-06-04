У Рівному знайшли повішеною 45-річну маму двох дітей

Мертву жінку виявила її донька.
У четвер, 3 червня, у Рівному донька знайшла у квартирі повішену маму. Повідомлення від доньки загиблої медики отримали о 17:59.
"За вказаною адресою прибула бригада Рівненської підстанції екстреної медичної допомоги. Медики оглянули жінку (орієнтовно 45 років). Ознак життя не виявлено. Бригада швидкої констатувала смерть", - повідомили у Рівненському обласному центрі екстреної медичної допомоги
У покійної жінки залишилось двоє дітей та чоловік.
Деталі події встановлюють правоохоронці.
Нагадаємо, поліцейський спіймав за руку і врятував самогубцю, який намагався кинутись із мосту біля Львова.