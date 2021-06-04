Анна Тринчер кардинально изменила имидж и шокировала новым цветом волос

Артистка обновила имидж в стиле одного из своих хитов.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, которую на днях ограбили в закрытом купе в поезде, решилась на радикальные изменения.

С приходом лета исполнительница решила внести что-то новое и в свой образ и начала с волос. Так, Тринчер изменила имидж в стиле одного из своих хитов. Звезда сделала себе ярко-розовые пряди в технике скрытой окраски. Результатом проведенной работы артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фолловеры в комментариях под постом активно обсуждают новый лук певицы. Их мнения разделились на два "лагеря".

Я ожидала, что будет красиво, но не настолько же!

Как круто иметь малиновые волосы!

Класс!

До было лучше

Быть брюнеткой идет больше

Напомним, что в конце мая Анна Тринчер выпустила дебютный миниальбом. Пластинка получила название KISS.

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