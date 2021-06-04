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Анна Тринчер кардинально изменила имидж и шокировала новым цветом волос

Анна Тринчер кардинально изменила имидж и шокировала новым цветом волос

instagram.com/annatrincher_official

Артистка обновила имидж в стиле одного из своих хитов.

Украинская певица, актриса и блогер Анна Тринчер, которую на днях ограбили в закрытом купе в поезде, решилась на радикальные изменения.

С приходом лета исполнительница решила внести что-то новое и в свой образ и начала с волос. Так, Тринчер изменила имидж в стиле одного из своих хитов. Звезда сделала себе ярко-розовые пряди в технике скрытой окраски. Результатом проведенной работы артистка поделилась на своей странице в Instagram.

Фолловеры в комментариях под постом активно обсуждают новый лук певицы. Их мнения разделились на два "лагеря".

  • Я ожидала, что будет красиво, но не настолько же!
  • Как круто иметь малиновые волосы!
  • Класс!
  • До было лучше
  • Быть брюнеткой идет больше

Напомним, что в конце мая Анна Тринчер выпустила дебютный миниальбом. Пластинка получила название KISS.