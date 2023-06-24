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Дружина Сергія Притули замилувала ніжним кадром з шоуменом

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
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4239
Час на прочитання
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Дружина Сергія Притули замилувала ніжним кадром з шоуменом

Сергій Притула з дружиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Катерина написала допис до дня народження чоловіка.

Дружина українського шоумена та громадського діяча Сергія Притули - Катерина - поділилася романтичним кадром з ним.

Ніжною світлиною з чоловіком Катерина поділилася з нагоди його дня народження - шоумену виповнилося 42 роки. На чорно-білому фото Сергій турботливо цілував дружину у носик на тлі Софіївської площі в Києві. 

У своєму привітанні Катерина подякувала чоловіку за його підтримку протягом тривалих років разом.

"Вітаю! Дякую, мій коханий, за миті щастя і підтримки у важки моменти життя. Ти найкраща людина, яку я зустріла у своєму житті. Кохаю безмежно! З Днем народження!", - написала дружина Притули.

Сергій Притула з дружиною / © instagram.com/kateryna_pry
Сергій Притула з дружиною / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Нагадаємо, що Сергій Притула та Катерина Сопельник у шлюбі від 2015 року. Подружжя виховує двох донечок - 6-річну Соломію та 2-річну Стефанію. Також ведучий має 14-річного сина Дмитра від попереднього шлюбу. 

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Дата публікації
Перегляди
4239
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