Жена Сергея Притулы восхитила нежным кадром с шоуменом

Екатерина написала пост ко дню рождения мужа.
Жена украинского шоумена и общественного деятеля Сергея Притулы – Екатерина – поделилась романтическим кадром с ним.
Нежной фотографией с мужем Екатерина поделилась по случаю его дня рождения – шоумену исполнилось 42 года. На черно-белом фото Сергей заботливо целовал жену в носик на фоне Софиевской площади в Киеве.
В своем поздравлении Екатерина поблагодарила мужа за его поддержку в течение долгих лет вместе.
"Поздравляю! Спасибо, мой любимый, за мгновения счастья и поддержки в трудные моменты жизни. Ты лучший человек, которого я встретила в своей жизни. Люблю безгранично! С днем рождения!", — написала жена Притулы.
Напомним, Сергей Притула и Екатерина Сопельник в браке от 2015 года. Супруги воспитывают двух дочерей — 6-летнюю Соломию и 2-летнюю Стефанию. Также у ведущего есть 14-летний сын Дмитрий от предыдущего брака.
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