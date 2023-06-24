Жена Сергея Притулы восхитила нежным кадром с шоуменом

Жена украинского шоумена и общественного деятеля Сергея Притулы – Екатерина – поделилась романтическим кадром с ним.

Нежной фотографией с мужем Екатерина поделилась по случаю его дня рождения – шоумену исполнилось 42 года. На черно-белом фото Сергей заботливо целовал жену в носик на фоне Софиевской площади в Киеве.

В своем поздравлении Екатерина поблагодарила мужа за его поддержку в течение долгих лет вместе.

"Поздравляю! Спасибо, мой любимый, за мгновения счастья и поддержки в трудные моменты жизни. Ты лучший человек, которого я встретила в своей жизни. Люблю безгранично! С днем рождения!", — написала жена Притулы.

Сергей Притула с женой / Фото: instagram.com/kateryna_pry

Напомним, Сергей Притула и Екатерина Сопельник в браке от 2015 года. Супруги воспитывают двух дочерей — 6-летнюю Соломию и 2-летнюю Стефанию. Также у ведущего есть 14-летний сын Дмитрий от предыдущего брака.

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