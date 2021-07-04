ЕксSerebro Темнікову прооперували

Артистка показалася у лікарняній палаті.

Ексучасниця російського гурту Serebro Олена Темнікова перенесла операцію.

В Instagram-stories співачка повідомила, що дуже хвилювалася перед оперативним втручанням, втім, все минуло добре. Через що їй довелося лягти під ніж хірурга, артистка не повідомила.

"На сьогодні у мене була призначена операція, якої я дуже боялася. Під загальним наркозом, все таке. Вона минула, все добре", - поділилася зірка.

instagram.com/lenatemnikovaofficial

Зауважимо, 2017 року Темнікова підтримала анексію Криму, виступивши у Москві на концерті, присвяченому річниці анексії. Це спровокувало зрив концерту співачки в Одесі в травні 2019-го. Тоді активісти пригадали виконавиці її слова про любов до Путіна і Медведєва. Втім, скасувати виступ не вдалося.

Нагадаємо, раніше Темнікова вперше розповіла, як з неї знущався продюсер гурту. Співачка поділилася, як їй було непросто.

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