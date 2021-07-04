Экс-Serebro Темникову прооперировали

Артистка показалась в больничной палате.

Экс-участница российской группы Serebro Елена Темникова перенесла операцию.

В Instagram-stories певица сообщила, что очень волновалась перед оперативным вмешательством, впрочем, все прошло хорошо. Из-за чего ей пришлось лечь под нож хирурга, артистка не сообщила.

"На сегодня у меня была назначена операция, которой я очень боялась. Под общим наркозом, все такое. Она прошла, все хорошо", — поделилась звезда.

instagram.com/lenatemnikovaofficial

Заметим, в 2017 году Темникова поддержала аннексию Крыма, выступив в Москве на концерте, посвященном годовщине аннексии. Это спровоцировало срыв концерта певицы в Одессе в мае в 2019-м. Тогда активисты вспомнили исполнительнице ее слова о любви к Путину и Медведеву. Впрочем, отменить выступление не удалось.

Напомним, ранее Темникова впервые рассказала, как над ней издевался продюсер группы. Певица поделилась, как ей было непросто.

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