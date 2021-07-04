После сильных дождей в Украину придет жара

После сильных дождей в Украину придет жара

Еще несколько дней регионы будут заливать сильные дожди.

В ближайшие дни Украину будет заливать дождями с градом, грозами, шквалами.

Особенно сильные осадки будут в Крыму, где уже с берегов вышли три реки. Также об опасности подтопления домов предупредили и жителей Ивано-Франковской области.

По данным Украинского гидрометцентра, дожди с грозами по всей Украине продлятся до 6 июля. На смену осадкам придет жара. Днем столбики термометров покажут до 27-32 градусов.

"В ближайшее время градусы будут без особых изменений, а вот через неделю жара усилится", — прогнозирует синоптик Наталья Диденко.

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань прогнозирует в этом году довольно жаркое лето, но с дождями и грозами.

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