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Після сильних дощів до України прийде спека

Після сильних дощів до України прийде спека

УНІАН

Ще кілька днів регіони заливатимуть рясні дощі.

Найближчими днями Україну буде заливати дощами з градом, грозами, шквалами.

Особливо сильні опади будуть у Криму, де вже з берегів вийшли три річки. Також про небезпеку підтоплення будинків попередили і мешканців Івано-Франківської області.

За даними Українського гідрометцентру, дощі з грозами в усій Україні триватимуть до 6 липня. На зміну опадам прийде спека. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 27-32 градусів.

"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться", - прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.

Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.

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