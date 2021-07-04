Після сильних дощів до України прийде спека

Ще кілька днів регіони заливатимуть рясні дощі.
Найближчими днями Україну буде заливати дощами з градом, грозами, шквалами.
Особливо сильні опади будуть у Криму, де вже з берегів вийшли три річки. Також про небезпеку підтоплення будинків попередили і мешканців Івано-Франківської області.
За даними Українського гідрометцентру, дощі з грозами в усій Україні триватимуть до 6 липня. На зміну опадам прийде спека. Вдень стовпчики термометрів показуватимуть до 27-32 градусів.
"Найближчим часом градуси будуть без особливих змін, а ось через тиждень спека посилиться", - прогнозує синоптикиня Наталія Діденко.
Нагадаємо, народний синоптик Леонід Горбань прогнозує цього року доволі спекотне літо, але з дощами та грозами.