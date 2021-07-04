Через сильні зливи Крим знову пішов під воду та почалося нашестя комарів

Із берегів вийшли річки Бельбек, Коккозка та Бага.
У неділю, 4 липня, в окупованому Росією Криму пройшли сильні зливи. Через це підвищився рівень води в річках Бельбек, Коккозка та Бага. Також велика вода затопила окремі населені пункти, зафіксоване сходження селевих потоків.
"У результаті сильних дощів сталося підтоплення двох підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків в Червоногвардійському районі, на місці працює дві мотопомпи. В с. Соколине Бахчисарайського району відбувся схід селевого потоку. За попередніми даними, підтоплено одне приватне домоволодіння. На місце для з'ясування обставин направлено оперативну групу місцевого пожежно-рятувального гарнізону, а також аеромобільна угруповання в складі 16 осіб та трьох одиниць техніки", - говориться в повідомленні управління російського МНС у Криму.
Підтоплення також сталося в приватних дворах села Куйбишеве Бахчисарайського району, пише "Крим.Реалії".
У селі Новобобровка в Байдарській долині поблизу Севастополя вийшла з берегів річка Бага. Через воду та сміття, що вона принесла, неможливий рух дорогою між селами Джерельне та Передове. Рівень води вже спав, тож евакуювати людей не потрібно.
Сильна злива пройшла і на трасі біля Керчі.
Через ремонтні роботи на аварійних водопровідних та електромережах без питної води залишилися Сімферополь, Алушта, Керч, Красногвардійський район. У Євпаторії знову відключено світло. Про це повідомляє "Флот 2017".
Через рясні опади та тепло з’явилася й інша проблема - наплодилися комарі. Особливо їх багато в центральній і північній частині Криму. На півострові вже почали працювати дезінфектори. Про це пише "Крим.Реалії".
Тим часом синоптики прогнозують сильні зливи в Криму 4 та 5 липня, особливо в західних, південних, східних та центральних районах півострова. В річках буде підніматися рівень води на 0,5-1,5 метра, очікуються підтоплення, сходження селевих потоків. 4 липня в середній і нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівнів води на 2-3 м.
Місцеві рятувальники попередили про "високу ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із підтопленням територій, аваріями на об'єктах енергетики, ЖКГ, можливе порушення транспортного сполучення, а також пошкодження та загибель сільськогосподарських рослин".
Нагадаємо, протягом 16-18 червня через сильні опади були підтоплені Ялта та населені пункти східного Криму. Довелося евакуювати майже 1800 людей. Збитки від цих паводків оцінили в 200 млн російських рублів (близько 100 млн грн). На ліквідацію наслідків із резервного фонду вже спрямували понад 161 млн рублів.