Через сильні зливи Крим знову пішов під воду та почалося нашестя комарів

Через сильні зливи Крим знову пішов під воду та почалося нашестя комарів

Із берегів вийшли річки Бельбек, Коккозка та Бага.

У неділю, 4 липня, в окупованому Росією Криму пройшли сильні зливи. Через це підвищився рівень води в річках Бельбек, Коккозка та Бага. Також велика вода затопила окремі населені пункти, зафіксоване сходження селевих потоків.

"У результаті сильних дощів сталося підтоплення двох підвальних приміщень житлових багатоквартирних будинків в Червоногвардійському районі, на місці працює дві мотопомпи. В с. Соколине Бахчисарайського району відбувся схід селевого потоку. За попередніми даними, підтоплено одне приватне домоволодіння. На місце для з'ясування обставин направлено оперативну групу місцевого пожежно-рятувального гарнізону, а також аеромобільна угруповання в складі 16 осіб та трьох одиниць техніки", - говориться в повідомленні управління російського МНС у Криму.

sev.gov.ru

Підтоплення також сталося в приватних дворах села Куйбишеве Бахчисарайського району, пише "Крим.Реалії".

У селі Новобобровка в Байдарській долині поблизу Севастополя вийшла з берегів річка Бага. Через воду та сміття, що вона принесла, неможливий рух дорогою між селами Джерельне та Передове. Рівень води вже спав, тож евакуювати людей не потрібно.

Сильна злива пройшла і на трасі біля Керчі.

Через ремонтні роботи на аварійних водопровідних та електромережах без питної води залишилися Сімферополь, Алушта, Керч, Красногвардійський район. У Євпаторії знову відключено світло. Про це повідомляє "Флот 2017".

Через рясні опади та тепло з’явилася й інша проблема - наплодилися комарі. Особливо їх багато в центральній і північній частині Криму. На півострові вже почали працювати дезінфектори. Про це пише "Крим.Реалії".

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Тим часом синоптики прогнозують сильні зливи в Криму 4 та 5 липня, особливо в західних, південних, східних та центральних районах півострова. В річках буде підніматися рівень води на 0,5-1,5 метра, очікуються підтоплення, сходження селевих потоків. 4 липня в середній і нижній течії річки Бельбек очікується підвищення рівнів води на 2-3 м.

Місцеві рятувальники попередили про "високу ймовірність виникнення надзвичайних ситуацій, пов'язаних із підтопленням територій, аваріями на об'єктах енергетики, ЖКГ, можливе порушення транспортного сполучення, а також пошкодження та загибель сільськогосподарських рослин".

Нагадаємо, протягом 16-18 червня через сильні опади були підтоплені Ялта та населені пункти східного Криму. Довелося евакуювати майже 1800 людей. Збитки від цих паводків оцінили в 200 млн російських рублів (близько 100 млн грн). На ліквідацію наслідків із резервного фонду вже спрямували понад 161 млн рублів.

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