Раміну Есхакзай жорстко покусали комарі у готелі, у неї розпухло обличчя

Знаменитість не очікувала на такий прийом.

Екснаречена співака Віталія Козловського, ведуча Раміна Есхакзай, яка нещодавно оголосила про заручини, розповіла про неприємний інцидент, який з нею стався у готелі.

Днями знаменитість їздила на знімання до Харкова, де орендувала номер в одному з готелів міста. Проте там на Раміну чекав неприємний сюрприз – вночі її сильно покусали комарі. Про це вона розповіла на сторінці в Instagram. У результаті у Раміни опухли повіка та під оком.

instagram.com/raminalalala

instagram.com/raminalalala

Також Есхакзай поділилася, що за ніч у цьому готелі вона заплатила 3660 грн і це вартість без сніданку. Знаменитість дуже переймалася через свій зовнішній вигляд, проте завдяки макіяжу все мало не такий вже й страшний вигляд. Як повідомила Раміна, вона зажадала від готелю повернути кошти та переїхала до іншого.

instagram.com/raminalalala

Нагадаємо, не так давно Раміна Есхакзай з нареченим розповіли про знайомство та подробиці заручин. Коханий колишньої нареченої Віталія Козловського освідчився їй на Мальдівах.

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