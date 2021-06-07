Дельфін вкусив хлопчика за руку: в одеському дельфінарії пояснили, чому так сталось і хто у цьому винен

У дельфінарії кажуть, що тварина миролюбна, у неї просто спрацював інстинкт.

В одеському дельфінарії "Немо", де дельфін вкусив за руку хлопчика, відреагували на подію.

Керівництво закладу у коментарі ТСН.ua визнало провину персоналу, який допустив цей інцидент. Утім власник "Немо" зазначив, що часто відвідувачі неуважні і нехтують правилами дельфінарію, а працівники не завжди можуть встежити за кожним відвідувачем.

"Насправді ми дуже винні, це промах нашого персоналу. Ми не повинні були допустити цієї ситуації, що дитина дражнила дельфіна. Дельфін таким чином орієнтований на годування, коли в тренера бере рибу. У цей момент наш персонал кудись відійшов, а мама знімала хлопчика. Тварина миролюбна і хороша, але це звичайні рефлекси під час годування, вони існують у кожної тварини", - пояснив власник дельфінарію "Немо" Андрій Кісловський.

Він зазначив, що дитина не винна у тому, що сталось, бо не розуміла, що відбувається.

"Питання вже до матері, яка, мабуть, також не розуміла і не усвідомлювала, що вона робила. І, звісно, найголовніше питання до нашого персоналу, який не запобіг цьму. Я від лиця нашого колективу просимо вибачення в матері. Думаю, у найближчий час з нею сконтактуємось і це питання згладимо і врегулюємо", - сказав Андрій Кісловський.

Він запевняв, що персонал під час виступу озвучує правила поведінки у дельфінарії.

"Ми постійно просимо не доторкатись до тварин, не гладити, не підходити до бардюру. Під час кожного виступу, до і після, ми про це говоримо, але бувають неуважні люди, які нехтують правилами. І звичайно, наш персонал, не може за кожним встежити, бо у цей момент було багато людей", - прокоментував подію Андрій Кісловський.

За його словами, такий інцидент трапився вперше у дельфінарії.

Нагадаємо, у неділю, 6 червня, дельфін схопив за руку хлопчика, внаслідок чого дитину відвезли до лікарні, де наклали шви. Мати хлопчика обурилась у соцмережах, що працівники закладу не попросили вибачення за випадок і зазначили, що у цьому винні самі батьки, які не догледіли дитину.

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