Рамину Эсхакзай жестко покусали комары в отеле, у нее распухло лицо

Знаменитость не ожидала такого приема.

Экс-невеста певца Виталия Козловского, ведущая Рамина Эсхакзай, которая недавно объявила о помолвке, рассказала о неприятном инциденте, который с ней произошел в гостинице.

На днях знаменитость ездила на съемки в Харьков, где арендовала номер в одном из отелей города. Однако там Рамину ждал неприятный сюрприз — ночью ее сильно покусали комары. Об этом она рассказала на странице в Instagram. В результате у Рамины опухли веки и под глазом.

instagram.com/raminalalala

instagram.com/raminalalala

Также Эсхакзай поделилась, что за ночь в этом отеле она заплатила 3660 грн и это стоимость без завтрака. Знаменитость очень переживала из-за своего внешнего вида, однако благодаря макияжу все выглядит не так уж и страшно. Как сообщила Рамина, она потребовала от отеля вернуть деньги и переехала в другой.

instagram.com/raminalalala

Напомним, не так давно Рамина Эсхакзай с женихом рассказали о знакомстве и подробности помолвки. Любимый бывшей невесты Виталия Козловского сделал ей предложение на Мальдивах.

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