"Танці з зірками": дружина Чмерковського назвала чоловіка сексуальним суддею

Жінка пишається своїм чоловіком.
Сьогодні, 12 вересня, на 1+1 стартував другий випуск нового сезону проєкту "Танці з зірками", який розпочався зі звернень других половинок суддів.
До прямої трансляції приєдналася зі США дружина нового члена журі шоу "Танці з зірками" Макса Чмерковського Пета Маргатройд. Жінка зізналася, що вважає свого чоловіка дуже сексуальним суддею.
Схоже, їй сподобалося нове амплуа хореографа, адже вона вважає його неабияким сексуальним суддею.
"Ти в мене дуже сексуальний в ролі судді. Я тобою пишаюся", - зізналася дружина танцівника.
Зазначимо, що Макс і Пета познайомилися 2009 року. Танцівники були у парі в американській версії "Танців з зірками". Втім, роман закохані закрутили лише за 3 роки. 2015-го Чмерковський освідчився коханій, а у лютому 2017-го – пара одружилася. Того ж року на світ з'явився спільний син подружжя Шай.