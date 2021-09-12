"Танці з зірками": дружина Чмерковського назвала чоловіка сексуальним суддею

Жінка пишається своїм чоловіком.

Сьогодні, 12 вересня, на 1+1 стартував другий випуск нового сезону проєкту "Танці з зірками", який розпочався зі звернень других половинок суддів.

До прямої трансляції приєдналася зі США дружина нового члена журі шоу "Танці з зірками" Макса Чмерковського Пета Маргатройд. Жінка зізналася, що вважає свого чоловіка дуже сексуальним суддею.

Схоже, їй сподобалося нове амплуа хореографа, адже вона вважає його неабияким сексуальним суддею.

Макс Чмерковський та його дружина / скріншот з відео

"Ти в мене дуже сексуальний в ролі судді. Я тобою пишаюся", - зізналася дружина танцівника.

Зазначимо, що Макс і Пета познайомилися 2009 року. Танцівники були у парі в американській версії "Танців з зірками". Втім, роман закохані закрутили лише за 3 роки. 2015-го Чмерковський освідчився коханій, а у лютому 2017-го – пара одружилася. Того ж року на світ з'явився спільний син подружжя Шай.

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