Ефектне повернення: Ібрагімович забив у першому матчі після травми і вивів "Мілан" в лідери Серії А

Ефектне повернення: Ібрагімович забив у першому матчі після травми і вивів "Мілан" в лідери Серії А

Майже 40-річний швед допоміг "россонері" перемогти "Лаціо".

"Мілан" здобув перемогу над "Лаціо" у поєдинку 3-го туру італійської Серії А. Зустріч на стадіоні "Сан-Сіро" завершилася тріумфом "россонері" з рахунком 2:0.

Одним з головних героїв матчу став форвард господарів Златан Ібрагімович. Шведський бомбардир, якому 3 жовтня виповниться 40 років, повернувся на поле після травми. Пошкодження, отримане Іброю ще в травні, не дозволило йому поїхати на Євро-2020.

Камбек Златана вийшов по-справжньому яскравим. Швед вийшов на заміну на 60-й хвилині за рахунку 1:0 на користь своєї команди, наприкінці першого тайму відзначився Рафаель Леау. А вже на 67-й хвилині 39-річний Ібрагімович забив гол, розстрілявши порожні ворота після передачі Анте Ребіча.

Zlatan ibrahimovic scores the second for Milan against Lazio.#MilanLazio pic.twitter.com/yeNAVTliYQ — B/R Goal (@br_goal) September 12, 2021

Зазначимо, що результат матчу міг бути і розгромним. У компенсований до першого тайму час івуарійський півзахисник "Мілана" Франк Кесс'є не реалізував пенальті.

Таким чином, "Мілан" набрав 9 очок у трьох турах та очолює турнірну таблицю Серії А. "Лаціо" з 6 балами на шостій сходинці.

У 4-му турі Чемпіонату Італії "червоно-чорні" 19 вересня в Турині зіграють з "Ювентусом", а "орли" у той же день приймуть "Кальярі".

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