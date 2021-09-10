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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

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АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

twitter.com/ManUtd

Кріштіану Роналду готується знову зіграти на "Олд Траффорд".

11-13 вересня відбудуться матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.

  • У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися "Ліверпуль" і "Челсі". Вилетіли "Шеффілд Юнайтед", "Вест Бромвіч" і "Фулгем".
  • Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
  • 5-й тур АПЛ - 17-19 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 11 вересня
14:30 КРІСТАЛ ПЕЛАС   _:_   ТОТТЕНГЕМ
17:00 АРСЕНАЛ   _:_   НОРВІЧ СІТІ
17:00 БРЕНТФОРД   _:_   БРАЙТОН
17:00 ЛЕСТЕР СІТІ   _:_   МАНЧЕСТЕР СІТІ
17:00 МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД   _:_   НЬЮКАСЛ
17:00 САУТГЕМПТОН   _:_   ВЕСТ ГЕМ
17:00 ВОТФОРД   _:_   ВУЛВЕРХЕМПТОН
19:30 ЧЕЛСІ   _:_   АСТОН ВІЛЛА
Неділя, 12 вересня
18:30 ЛІДС   _:_   ЛІВЕРПУЛЬ
Понеділок, 13 вересня
22:00 ЕВЕРТОН   _:_   БЕРНЛІ
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