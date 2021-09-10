АПЛ онлайн: розклад і результати матчів 3-го туру Чемпіонату Англії з футболу

Кріштіану Роналду готується знову зіграти на "Олд Траффорд".
11-13 вересня відбудуться матчі 4-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2021/22.
- У минулому розіграші турніру чемпіоном став "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед" фінішував другим. У зоні Ліги чемпіонів також опинилися "Ліверпуль" і "Челсі". Вилетіли "Шеффілд Юнайтед", "Вест Бромвіч" і "Фулгем".
- Новачками цього сезону стали "Норвіч Сіті", "Вотфорд", "Брентфорд".
- 5-й тур АПЛ - 17-19 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 22 травня 2022 року.
|ЧЕМПІОНАТ АНГЛІЇ / АПЛ-2020/21
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 11 вересня
|14:30
|КРІСТАЛ ПЕЛАС
|_:_
|ТОТТЕНГЕМ
|17:00
|АРСЕНАЛ
|_:_
|НОРВІЧ СІТІ
|17:00
|БРЕНТФОРД
|_:_
|БРАЙТОН
|17:00
|ЛЕСТЕР СІТІ
|_:_
|МАНЧЕСТЕР СІТІ
|17:00
|МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
|_:_
|НЬЮКАСЛ
|17:00
|САУТГЕМПТОН
|_:_
|ВЕСТ ГЕМ
|17:00
|ВОТФОРД
|_:_
|ВУЛВЕРХЕМПТОН
|19:30
|ЧЕЛСІ
|_:_
|АСТОН ВІЛЛА
|Неділя, 12 вересня
|18:30
|ЛІДС
|_:_
|ЛІВЕРПУЛЬ
|Понеділок, 13 вересня
|22:00
|ЕВЕРТОН
|_:_
|БЕРНЛІ