alyona alyona розповіла, чому не погоджується зніматися у фільмах

Також артистка поділилася, яку роль хотіла б зіграти.

Українська реп-виконавиця alyona alyona, яка днями показала свого батька, зізналась, чому досі не знялась у фільмі.

Поки її пісні стають саундтреками до кінострічок, сама ж вона не поспішає в них зніматися. Так, у програмі "Світське життя" знаменитість розповіла, що їй пропонують ті ролі, які вона б не хотіла втілювати на екрані.

"Більшість ролей, які мені пропонували, - це просто "продавщиця на ринку". Типовий стереотип, як виглядає жінка з провінції. Така балакуча, як і я, володіє суржиком чи діалектом. Я відмовляюся тому, що мені не подобається цей стереотип", - відверто розповіла артистка.

Однак, вона говорить, що мріє зіграти таку роль, яка повністю буде відрізнятися від її темпераменту. Хоча й зізнається, що не знає, чи впорається з цим.

Нагадаємо, нещодавно alyona alyona переїхала до нової оселі. Ця квартира розташована в центрі Києва, на вулиці Січових Стрільців

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