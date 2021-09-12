Катерина Кухар заявила, що готується до повноцінної ролі у кіно

Катерина Кухар заявила, що готується до повноцінної ролі у кіно

Наступного року балерина зіграє у фільмі.

Прима Національного театру опери та балету, суддя проєкту "Танці з зірками" Катерина Кухар, яка нещодавно розсекретила найбільший гонорар, готується до повноцінного кінодебюту.

У програмі "Світське життя" знаменитість поділилася, що зовсім скоро зіграє не епізодичну, а велику роль.

"У мене наступного року буде стрічка. Це вже не камео", – похизувалася зірка.

Зі свого боку, чоловік Кухар, прем’єр Національної опери України Олександр Стоянов зізнався, що мріє, щоб дружина також співала.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар відверто розповіла про післяпологову депресію. Також балерина поділилася, як їй вдалося швидко схуднути після народження дітей.

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