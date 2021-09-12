Екатерина Кухар заявила, что готовится к полноценной роли в кино

Екатерина Кухар заявила, что готовится к полноценной роли в кино

В следующем году балерина сыграет в фильме.

Прима Национального театра оперы и балета, судья проекта "Танцы со звездами" Екатерина Кухар, которая недавно рассекретила самый большой гонорар, готовится к полноценному кинодебюту.

В программе "Світське життя" знаменитость поделилась, что совсем скоро сыграет не эпизодическую, а большую роль.

"У меня в следующем году будет лента. Это уже не камео", — похвасталась звезда.

Со своей стороны, муж Кухар, премьер Национальной оперы Украины Александр Стоянов признался, что мечтает, чтобы жена также пела.

Напомним, ранее Екатерина Кухар откровенно рассказала о послеродовой депрессии. Также балерина поделилась, как ей удалось быстро похудеть после рождения детей.

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