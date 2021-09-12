Анна Саливанчук призналась, что вкалывает ботокс: "Я делаю это с 25 лет"

Анна Саливанчук призналась, что вкалывает ботокс: "Я делаю это с 25 лет"

Также звезда планирует себе сделать пластику груди.

Звезда комедии "Свингеры", украинская актриса Анна Саливанчук, которая недавно рассказала, как потеряла зрение, рассказала об уходе за собой.

Так, в программе "Світське життя" 36-летняя артистка призналась, что уже 11 лет делает уколы ботокса. Звезда еще с 25 лет прибегает к этой процедуре. Это помогает ей дольше сохранить молодость.

"Я говорю ботоксу "да". Уже 11 лет я его вкалывают. Делала перерыв только тогда, когда рожала и кормила детей", — откровенно рассказала Анна.

Кроме этого артистка призналась, что решилась себе сделать подтяжку груди. И в ближайшее время она пойдет в операционную.

"Хочу, чтобы у меня грудь всегда хорошо стояла", — коротко и ясно сказала актриса.

Напомним, недавно Анна Саливанчук очаровала красотой своих сыновей. Знаменитость показала фотографии с семейного фотосета.

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