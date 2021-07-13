Анна Саливанчук очаровала красотой своих сыновей

Актриса устроила фотосет с детьми.

Звезда сериала "Однажды под Полтавой" и ленты "Свингеры" Анна Саливанчук, которая в сентябре в прошлом году во второй раз стала мамой, показала подросшего сына.

В Instagram знаменитость показала снимки из семейного фотосета. На них звездная мама позировала с 5-летним Глебом и 10-месячным Никитой.

instagram.com/salivanchuk.anna

"Пожалуйста, становитесь счастливыми самостоятельно. Не перекладываете такую ответственность на других людей и тем более своих детей. Пусть они приходят изначально в счастливый мир мамы, а не будут его виновниками. Это слишком большая ноша для этих маленьких комочков. Пусть счастье будет вашим естественным состоянием, вне зависимости от погоды, людей и обстановки в мире. Ищите счастье внутри, а не извне. Истина в простом: будьте просто счастливые и удивляйтесь, как меняется ваша жизнь и мир вокруг вас", — поделилась актриса.

instagram.com/salivanchuk.anna

Дети знаменитости изрядно умилили фолловеров. В комментариях пользователи писали, что у Анны очень красивые наследники.

Какие у вас красавчики

Плюсую! Малые замечательные

Такие маленьни, просто ми-ми-ми

Какие же красивые и сладкие малыши

Напомним, ранее Анна Саливанчук показала жуткое видео, как ей в шее вырезали грыжу. Артистка откровенна с поклонниками.

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