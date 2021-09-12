Сборные Украины по баскетболу 3х3 не сумели пробиться в полуфинал Чемпионата Европы

Сборные Украины по баскетболу 3х3 не сумели пробиться в полуфинал Чемпионата Европы

Украинская женская и мужская команды уступили в четвертьфинале.

Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 завершили выступления на Чемпионате Европы в Париже. "Сине-желтые" остановились на стадии 1/4 финала.

Первой за выход в полуфинал соревновалась украинская женская команда. Навязать борьбу команде Испании нашим соотечественницам не удалось. Действующие вице-чемпионки континента с первых секунд захватили инициативу и довели дело до логической победы - 22:10.

Украинская мужская команда в четвертьфинальном поединке не справилась с Литвой. "Сине-желтые" потерпели разгромное поражение со счетом 9:21.

Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина подала заявку на проведение Чемпионата Европы по баскетболу-2025.

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