Сборные Украины по баскетболу 3х3 не сумели пробиться в полуфинал Чемпионата Европы

Украинская женская и мужская команды уступили в четвертьфинале.
Мужская и женская сборные Украины по баскетболу 3х3 завершили выступления на Чемпионате Европы в Париже. "Сине-желтые" остановились на стадии 1/4 финала.
Первой за выход в полуфинал соревновалась украинская женская команда. Навязать борьбу команде Испании нашим соотечественницам не удалось. Действующие вице-чемпионки континента с первых секунд захватили инициативу и довели дело до логической победы - 22:10.
Украинская мужская команда в четвертьфинальном поединке не справилась с Литвой. "Сине-желтые" потерпели разгромное поражение со счетом 9:21.
Ранее ТСН Проспорт сообщал, что Украина подала заявку на проведение Чемпионата Европы по баскетболу-2025.