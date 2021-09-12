Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Актриса поделилась архивными фотографиями.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры.

Так, по случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные снимки и некоторыми из них поделилась со своими фолловерами. В Instagram-stories звезда опубликовала черно-белые кадры, сделанные более 30 лет назад.

На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

Ольга Сумская в образе Роксоланы / instagram.com/olgasumska

Также звезда показала снимок, сделанный на территории Киностудии имени Довженко в 1988 году.

Ольга Сумская 1988 / instagram.com/olgasumska

А третью фотографию было сделано во время съемок фильма "Карпатское золото" в 1990 году.

Ольга Сумская 1990 / instagram.com/olgasumska

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась Ольга Сумская за 40 лет. Знаменитостью увлекается не одно поколение украинцев, а ее красота свела с ума миллионы мужчин.

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