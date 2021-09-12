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Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Сумская показала, как выглядела 30 лет назад

Ольга Сумская / instagram.com/olgasumska

Актриса поделилась архивными фотографиями.

Легендарная актриса, народная артистка Украины Ольга Сумская вспомнила начало своей карьеры.

Так, по случаю Дня украинского кино знаменитость пересмотрела архивные снимки и некоторыми из них поделилась со своими фолловерами. В Instagram-stories звезда опубликовала черно-белые кадры, сделанные более 30 лет назад.

На первой фотографии Сумская предстала в образе Роксоланы. Именно благодаря этой роли актриса получила бешеную популярность.

Ольга Сумская в образе Роксоланы / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская в образе Роксоланы / instagram.com/olgasumska

Также звезда показала снимок, сделанный на территории Киностудии имени Довженко в 1988 году.

Ольга Сумская 1988 / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская 1988 / instagram.com/olgasumska

А третью фотографию было сделано во время съемок фильма "Карпатское золото" в 1990 году.

Ольга Сумская 1990 / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумская 1990 / instagram.com/olgasumska

Напомним, ранее редакция сайта ТСН.ua показала, как изменилась Ольга Сумская за 40 лет. Знаменитостью увлекается не одно поколение украинцев, а ее красота свела с ума миллионы мужчин.

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