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Ольга Сумська показала, який мала вигляд 30 років тому

Ольга Сумська показала, який мала вигляд 30 років тому

Ольга Сумська / instagram.com/olgasumska

Акторка поділилася архівними фотографіями.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська пригадала початок своєї кар'єри.

Так, з нагоди Дня українського кіно знаменитість передивилася архівні кадри та деякими з них поділилася зі своїми фоловерами. В Instagram-stories зірка оприлюднила чорно-білі знімки, зроблені понад 30 років тому.

На першій світлині Сумська постала в образі Роксолани. Саме завдяки цій ролі акторка здобула шалену популярність.

Ольга Сумська в образі Роксолани / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська в образі Роксолани / instagram.com/olgasumska

Також зірка показала знімок, зроблений на території Кіностудії імені Довженка 1988 року.

Ольга Сумська 1988 року / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська 1988 року / instagram.com/olgasumska

А третю світлину було зроблено під час знімань стрічки "Карпатське золото"  1990 року.

Ольга Сумська 1990 року / © instagram.com/olgasumska
Ольга Сумська 1990 року / instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, як змінилася Ольга Сумська за 40 років. Знаменитістю захоплюється не одне покоління українців, а її врода звела з розуму мільйони чоловіків.

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