Ольга Сумська показала, який мала вигляд 30 років тому

Ольга Сумська показала, який мала вигляд 30 років тому

Акторка поділилася архівними фотографіями.

Легендарна акторка, народна артистка України Ольга Сумська пригадала початок своєї кар'єри.

Так, з нагоди Дня українського кіно знаменитість передивилася архівні кадри та деякими з них поділилася зі своїми фоловерами. В Instagram-stories зірка оприлюднила чорно-білі знімки, зроблені понад 30 років тому.

На першій світлині Сумська постала в образі Роксолани. Саме завдяки цій ролі акторка здобула шалену популярність.

Ольга Сумська в образі Роксолани / instagram.com/olgasumska

Також зірка показала знімок, зроблений на території Кіностудії імені Довженка 1988 року.

Ольга Сумська 1988 року / instagram.com/olgasumska

А третю світлину було зроблено під час знімань стрічки "Карпатське золото" 1990 року.

Ольга Сумська 1990 року / instagram.com/olgasumska

Нагадаємо, раніше редакція сайту ТСН.ua показала, як змінилася Ольга Сумська за 40 років. Знаменитістю захоплюється не одне покоління українців, а її врода звела з розуму мільйони чоловіків.

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