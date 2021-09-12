Півтори тисячі хасидів привезли з України коронавірус, ще 205 підробили COVID-тести

Півтори тисячі хасидів привезли з України коронавірус, ще 205 підробили COVID-тести

Ще майже дві тисячі ізраїльтян залишилися в Україні на ізоляції через позитивні COVID-тести.

Коронавірус підтвердили у майже 1,5 тис. хасидів-паломників, які повернулися до Ізраїлю з Умані, де вони святкували Рош га-Шана.

Про це повідомляє NEWSru з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.

За ці вихідні коронавірус виявили у приблизно 1700 ізраїльтян, що повернулися з-за кордону. 1439 з них повернулися з України.

У підробці COVID-тестів підозрюються 205 паломників, які повернулися до Ізраїлю з Умані.

Також зараз майже дві тисячі ізраїльтян затрималися в Україні і перебувають на ізоляції через позитивні тести на коронавірус. Повернутися до Ізраїлю вони зможуть тільки після одужання.

Раніше повідомлялося, що грубих правопорушень в дні святкування єврейського нового року (Рош га-Шана) в Умані не було зафіксовано.

Нагадаємо, що в Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями на коронавірус своїх громадян в Умані.

Новини України: Рош га-Шана – як хасиди святкують Новий рік в Умані

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