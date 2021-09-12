Півтори тисячі хасидів привезли з України коронавірус, ще 205 підробили COVID-тести

Ще майже дві тисячі ізраїльтян залишилися в Україні на ізоляції через позитивні COVID-тести.
Коронавірус підтвердили у майже 1,5 тис. хасидів-паломників, які повернулися до Ізраїлю з Умані, де вони святкували Рош га-Шана.
Про це повідомляє NEWSru з посиланням на Міністерство охорони здоров'я Ізраїлю.
За ці вихідні коронавірус виявили у приблизно 1700 ізраїльтян, що повернулися з-за кордону. 1439 з них повернулися з України.
У підробці COVID-тестів підозрюються 205 паломників, які повернулися до Ізраїлю з Умані.
Також зараз майже дві тисячі ізраїльтян затрималися в Україні і перебувають на ізоляції через позитивні тести на коронавірус. Повернутися до Ізраїлю вони зможуть тільки після одужання.
Раніше повідомлялося, що грубих правопорушень в дні святкування єврейського нового року (Рош га-Шана) в Умані не було зафіксовано.
Нагадаємо, що в Ізраїлі стурбовані масовими зараженнями на коронавірус своїх громадян в Умані.