Солістка гурту Go_A поділилася, як відсвяткувала своє 33-річчя

Зірка отримала чимало вітальних листівок від фанів.

Українська співачка, солістка електро-фольк-гурту Go_A Катерина Павленко, яка нещодавно відверто позувала в купальнику на надувній косатці, в серпні відсвяткувала своє 33-річчя.

Так, у програмі "Світське життя" Катерина зізналася, що вирішила провести цей день вдома. Гучних вечірок вона не влаштовувала, а лише читала різні привітання. Оскільки співачка вже давно не вживає алкоголь, то вона організувала собі чайну церемонію на балконі.

"Я отримала чимало вітальних листівок від фанів зі всього світу. Я сиділа вдома з котом та перечитувала їх. Ну і випила трішки чаю", - розповіла Катерина.

Також зірку привітав й народний хор ветеранів, керівницею якого вона є. Вони їй надіслали на день народження різні милі відео.

Хор ветеранів / svitske.1plus1.ua

"Я це все передивилася, поплакала, посумувала", - розповіла артистка.

Нагадаємо, нещодавно Катерина Павленко відпочивала в Яремче. Там виконавиця влаштовувала собі різноманітні екскурсії та милувалася дивовижними краєвидами.

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