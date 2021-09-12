Ольга Горбачева рассказала, что она с Никитиным строит дом: "Я все заказываю в Украине"

Ольга Горбачева рассказала, что она с Никитиным строит дом: "Я все заказываю в Украине"

Звезда уже полгода занимается строительством нового жилья.

Известная украинская певица Ольга Горбачева, которая недавно похвасталась стройной фигурой, поделилась интересными новостями о своем новом доме.

В программе "Світське життя" артистка призналась, что уже полгода у нее строится дом, и сейчас уже финальный этап — декорирование. Звезда говорит, что он вдвое больше, чем ее предыдущий. А интересно то, что Ольга решила поддержать украинского производителя. Материалы для строительства и отделки она покупала в Украине.

"Во-первых, украинские товары качественные. Во-вторых, приятные цены. В-третьих, нет проблем с доставкой", — призналась артистка.

Напомним, Ольга Горбачева завершила карьеру певицы и телеведущей. Жена продюсера Юрия Никитина отметила, что задумывалась над этим несколько лет и отметила, что муж не влиял на ее решение.

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