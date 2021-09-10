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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

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Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Associated Press

Поєдинки будуть гратися протягом двох днів.

11-12 вересня відбудуться матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.

  • У минулому розіграші турніру чемпіоном стала "Баварія", срібним призером - "РБ Лейпциг", бронзовим - дортмундська "Боруссія". Вилетіли "Шальке-04" і "Вердер".
  • Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
  • 5-й тур Бундесліги - 17-19 вересня.
  • Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
Субота, 11 вересня
16:30 ГРОЙТЕР ФЮРТ   _:_   ВОЛЬФСБУРГ
16:30 ХОФФЕНХАЙМ   _:_   МАЙНЦ
16:30 ФРАЙБУРГ   _:_   КЕЛЬН
16:30 УНІОН   _:_   АУГСБУРГ
16:30 БАЄР   _:_   БОРУССІЯ ДОРТМУНД
19:30 РБ ЛЕЙПЦИГ   _:_   БАВАРІЯ
Неділя, 12 вересня
16:30 АЙНТРАХТ   _:_   ШТУТГАРТ
18:30 БОХУМ   _:_   ГЕРТА
20:30 БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ   _:_   АРМІНІЯ
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