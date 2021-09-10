Бундесліга онлайн: розклад і результати матчів 4-го туру Чемпіонату Німеччини з футболу

Поєдинки будуть гратися протягом двох днів.
11-12 вересня відбудуться матчі 4-го туру німецької Бундесліги сезону-2021/22.
- У минулому розіграші турніру чемпіоном стала "Баварія", срібним призером - "РБ Лейпциг", бронзовим - дортмундська "Боруссія". Вилетіли "Шальке-04" і "Вердер".
- Новачками цього сезону стали "Бохум" і "Гройтер Фюрт".
- 5-й тур Бундесліги - 17-19 вересня.
- Завершення чемпіонату заплановано на 14 травня 2022 року.
|ЧЕМПІОНАТ НІМЕЧЧИНИ / БУНДЕСЛІГА-2021/22
1 ТУР / 2 ТУР / 3 ТУР / 4 ТУР
|Субота, 11 вересня
|16:30
|ГРОЙТЕР ФЮРТ
|_:_
|ВОЛЬФСБУРГ
|16:30
|ХОФФЕНХАЙМ
|_:_
|МАЙНЦ
|16:30
|ФРАЙБУРГ
|_:_
|КЕЛЬН
|16:30
|УНІОН
|_:_
|АУГСБУРГ
|16:30
|БАЄР
|_:_
|БОРУССІЯ ДОРТМУНД
|19:30
|РБ ЛЕЙПЦИГ
|_:_
|БАВАРІЯ
|Неділя, 12 вересня
|16:30
|АЙНТРАХТ
|_:_
|ШТУТГАРТ
|18:30
|БОХУМ
|_:_
|ГЕРТА
|20:30
|БОРУССІЯ МЕНХЕНГЛАДБАХ
|_:_
|АРМІНІЯ