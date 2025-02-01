Авіакомпанії «Українські вертольоти» передала одразу 6 підрозділів ЗСУ

Авіакомпанія «Українські вертольоти» передала чергову допомогу військовим, які захищають нашу країну від навали загарбників. Представники одразу 6 військових частин завітали одночасно до компанії. Запити від 6 різних підрозділів Збройних сил України включали різне обладнання, яке дозволить ефективніше протидіяти ворогу і в день, і вночі, бути енергонезалежними. Усі ці потреби були виконані повною мірою.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» передала:

45 денних і нічних дронів;

денних і нічних дронів; 5 зарядних станцій;

зарядних станцій; 3 комплекти мобільних систем створення електромагнітних перешкод;

комплекти мобільних систем створення електромагнітних перешкод; 1 РЕБ;

РЕБ; 4 прилади нічного бачення;

прилади нічного бачення; 1 інверторний генератор.

Цього разу Голова ради директорів “Українських вертольотів” Володимир Ткаченко мав честь особисто вручити військовослужбовцям набори технічних засобів на загальну суму близько 6,5 мільйонів гривень. Від захисників отримав почесні прапори, шеврони та, звичайно, слова подяки.

«Авіакомпанія «Українські вертольоти» працює в тилу завдяки тому, що у нас є захисники на передовій. Ми маємо змогу тут бути тільки тому, що там є кому за нас заступитись. Тому ми вважаємо, що кожен бізнес має робити завжди трохи більше. І ми це робимо. Якщо наші захисники роблять неймовірне, то і ми маємо діставати для них усе потрібне. Ми закуповуємо і передаємо все те, що просять різні підрозділи Сил оборони України. Бо ми не зупинимося доки кожен шмат української землі не буде звільнено. Допомагали, допомагаємо і будемо допомагати», — зазначив під час вручення благодійної допомоги очільник компанії Володимир Ткаченко.

За час повномасштабного вторгнення авіакомпанія передала допомоги більш ніж на 228 млн грн, з них військовим - на 167 млн грн. Це були квадрокоптери, пікапи, квадроцикли, оптичні приціли, окуляри нічного бачення, РЕБи, бронежилети, шоломи та інше обладнання. Також підтримує сім'ї загиблих Героїв та здійснює благодійну адресну допомогу ветеранам. Але щоб одночасно зібрати представників стількох підрозділів — такого ще не було. Це свідчить, що потреб багато. Але ділити їх на важливі чи менш важливі немає шансу, треба знаходити можливості закуповувати усе і для всіх.

66 працівників авіакомпанії зараз захищають Україну в лавах Сил оборони. Один із них - Олексій Ткач, який сьогодні завітав до колег забрати важливу «передачку». Він командир підрозділу і компанія підтримує його частину на постійній основі:

«Знати, що ти раніше працював у компанії, яка допомагає війську, маєш колег, яким не все одно — це цінно, це мотивує. Ми бачимо, що ті наші потреби, які виникають, є кому закрити, що ми не самі. Тільки спільними силами, тільки об'єднавшись ми зможемо перемогти».

Крім допомоги військовим частинам, «Українські вертольоти» переймаються долями дітей та сімей загиблих Героїв. І це не випадково, бо авіакомпанія опікується сім'ями загиблих співробітників – на це виділено 34,8 млн грн. Родинам виплачується одноразова матеріальна допомога в розмірі майже 5 млн гривень, а кожній неповнолітній дитині щомісячно - 100 тисяч гривень до їхнього 18-річчя.

Також Авіакомпанія взяла під фінансову опіку 18 дітей круглих сиріт загиблих Героїв. Щомісяця на їхні потреби виділяємо по 10 000 гривень на кожного. Загалом на місяць на потреби цих дітей йде близько 200 тисяч гривень. І за півроку компанія виділила на цю благородну місію - 12,4 млн грн.

“Ці діти мають відчувати підтримку і турботу. Весь соціально-відповідальний бізнес має згуртуватися і забезпечити дітей загиблих Героїв всім необхідним. Усмішки на їхньому обличчі та вільне майбутнє - це те, за що ми боремося. Тому проєкт зі створення «Благодійної платформи білого бізнесу «Дітям Героїв» наша наступна велика подія», - додав Голова ради директорів Володимир Ткаченко.

Авіакомпанія «Українські вертольоти» і надалі планує допомагати військовим підрозділам Збройних сил України, ветеранам і дітям Героїв. Важливість підтримки війська зараз, на третьому році повномасштабного протистояння, не зменшилась, а навпаки. Допомагати — у пріоритетах компанії.

Знаємо, завдяки кому і чому Україна має суб'єктність. Беремо відповідальність за майбутні результати на себе і робимо можливе і надможливе всі разом. І саме в такому режимі працювали, працюємо й продовжимо працювати надалі.