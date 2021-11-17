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Білорусь припиняє постачання електроенергії до України

Білорусь припиняє постачання електроенергії до України

УНІАН

Зупинення постачання відбудеться вже від 18 листопада.

Після нещодавнього відновлення постачання електроенергії до України Білорусь знову його припиняє. Зупинку очікують вже від завтра, 18 листопада.

Про це пише Інтерфакс-Україна з посиланням на Міненерго Білорусі.

"Постачання електроенергії до України буде припинено з 18 листопада відповідно до встановленого порядку взаємодії в рамках контрактних відносин", — повідомляє Міненерго. 

У Білорусі наголошують, що можливість подальшого постачання білоруська сторона розглядатиме "з урахуванням технічних можливостей".

Про офіційні причини припинення постачання в Білорусі поки мовчать.

Проте сьогодні в першій половині дня Міненерго Білорусі повідомило про відключення енергоблоку №1 БілАЕС від мережі через спрацюванням системи автоматичного захисту.

Ексочільниця Міністерства енергетики України Ольга Буславець у своєму Facebook також повідомила про зупинення енергоблоку: "Як наслідок, імпорт електроенергії на сьогодні де-факто зменшився з 415 до 200-300МВт. Планові показники на завтра та післязавтра дорівнюють нулю".

Проте енергетик запевнила, що втрата 400 МВт за наявних погодних умов суттєво не вплине на баланс енергосистеми України.

Нагадаємо, 8 листопада Державне виробниче об'єднання "Бєленерго", що виконує функції оператора системи передачі Республіки Білорусь, повідомило учасників енергоринку України про зупинку поставок електроенергії. Наступного ж дня у "Бєленерго" спростували попередню інформацію про абсолютне зупинення постачання електроенергії до України. Мовляв, повідомлення про відключення було адресоване конкретним компаніям, яким постачання електроенергії у листопаді 2021 року взагалі не заплановане.

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