Беларусь прекращает поставки электроэнергии в Украину

Остановка поставок состоится уже с 18 ноября.

После недавнего возобновления поставок электроэнергии в Украину Беларусь снова их прекращает. Остановку ожидают уже с завтрашнего дня, 18 ноября.

Об этом пишет Интерфакс-Украина со ссылкой на Минэнерго Беларуси.

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"Поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября в соответствии с установленным порядком взаимодействия в рамках контрактных отношений", — сообщает Минэнерго.

В Беларуси подчеркивают, что вероятность дальнейших поставок белорусская сторона будет рассматривать "с учетом технических возможностей".

Об официальных причинах прекращения поставок в Беларуси пока молчат.

Однако сегодня в первой половине дня Минэнерго Беларуси сообщило об отключении энергоблока №1 БелАЭС от сети из-за срабатывания системы автоматической защиты.

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Экс-глава Министерства энергетики Украины Ольга Буславец в своем Facebook также сообщила об остановке энергоблока: "Как следствие импорт электроэнергии на сегодняшний день де-факто уменьшился с 415 до 200-300МВт. Плановые показатели на завтра и послезавтра равны нулю".

Однако энергетик заверила, что потеря 400 МВт при нынешних погодных условиях существенно не повлияет на баланс энергосистемы Украины.

Напомним, 8 ноября Государственное производственное объединение "Белэнерго", выполняющее функции оператора системы передачи Республики Беларусь, сообщило участникам энергорынка Украины об остановке поставок электроэнергии. На следующий же день в "Белэнерго" опровергли предварительную информацию об абсолютной остановке поставок электроэнергии в Украину. Мол, сообщение об отключении было адресовано конкретным компаниям, которым поставка электроэнергии в ноябре 2021 вообще не запланирована.