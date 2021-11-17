Західний кордон України охоронятиме спецбригада Нацгвардії: фото

Нацгвардійці надаватимуть допомогу українським прикордонникам з огляду на міграційну кризу на білорусько-польському кордоні.

У середу, 17 листопада, підрозділи бригади швидкого реагування Національної гвардії терміново перекинули на західний кордон України. Посилення заходів безпеки зумовлене міграційною кризою на кордоні сусідніх держав — Білорусі та Польщі.

Про це повідомили у бригаді швидкого реагування НГУ, опублікувавши відповідні фото.

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“Наші підрозділи вирушили на захід, щоб захистити рубежі нашої держави. На цю хвилину ситуація контрольована, працюємо разом із прикордонниками і зробимо все, щоб українські кордони залишалися недоторканими”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що через критичну ситуацію із мігрантами на білорусько-польському кордоні Україна посилює заходи безпеки на своїх кордонах. До охорони кордону долучають Нацгвардію та поліцію.

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