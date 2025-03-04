Група компаній Sunolta ввійшла до управління ТОВ «Євротермінал»

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Sunolta від 1996 року займається оптовою та дрібнооптовою торгівлею соняшником, пшеницею, борошном, олією, горохом, паливними пелетами, альтернативними видами палива.

Компанія реалізує повний цикл переробки сировини, починаючи з доставки від її виробника до елеваторів та закінчуючи реалізацією і транспортуванням готової продукції споживачу.

ТОВ «Євротермінал» – це транспортний холдинг, до складу якого входять стивiдорна компанія «УНСК» та брокерсько-експедиторська компанія «Єврокарго». Компанія була створена 2005 року за підтримки Європейського Банку Реконструкції та Розвитку для забезпечення транспортних зв’язків між Європою та Азією (у межах Міжнародного транспортного коридору №9).

«Євротермінал» оперує територією загальною площею 42 га, на якій функціонують накопичувальний транзитний майданчик, вантажний митний комплекс, перша в Україні Вільна Митна Зона і спеціальний проект «Автохаб».

ТОВ «Євротермінал» – також це єдиний в Україні «Сухий порт», територія якого розпланована з урахуванням можливості подальшого розширення, організації виробництва, а також функціональної взаємодії з усіма видами транспорту. Розташований в безпосередній близькості від Одеського порту.