"Харківгаз" на 80% збільшив ВТВ під управлінням "Нафтогазу"

Газорозподільна компанія "Харківгаз" під контролем "Нафтогазу", значно збільшила відбори газу на власні потреби з газотранспортної системи (ГТС). У січні-лютому на потреби ВТВ облгаз відібрав рекордні 21 млн куб. м замість 11 млн куб. м роком раніше.

Згідно з даними інформаційної платформи Оператора ГТС України, у січні "Харківгаз" відібрав з мереж ГТС на власні потреби 11,8 млн куб. м газу проти 7,2 млн куб. м роком раніше. А в лютому "потреби" компанії збільшилися вдвічі – до 9,2 млн куб. м проти 4,2 млн куб. м у лютому 2022 року.

Така динаміка є нехарактерною для Харківської області, у якій за підсумками 2022 року падіння промислового виробництва склало 40%.

У "Харківгазі" та керуючій компанії "Газмережі" відмовились коментувати перевитрати.

Збільшення ВТВ у такій прогресії — явище ненормальне і треба розбиратися, чому вони виникли, каже один з колишніх менеджерів Оператора ГТС, знайомий з тим, як використовують технічний газ облгази. "Можуть бути так звані військові витрати через пошкодження газових мереж. Але ми про такі не чули. Або "Харківгаз" повернувся до старих схем: у "Нафтогазу" купують газ по пільговій ціні 7 грн за куб м, а самі продають по ринковій за 20 промисловості. Для Харкова, як промислового міста це не проблема – знайти зацікавлених", — коментує він.

АТ "Харківгаз" перейшло від управління Групи Нафтогаз у січні поточного року, про що товариство повідомило на своєму сайті. Проте, схоже, державний контроль не призвів до підвищення ефективності роботи облгазу: відбори з ГТС тільки зросли.

Нагадаємо, що раніше обсяги газу, закладені на виробничо-технологічні витрати, зросли у іншого оператора – ТОВ "Газорозподільні мережі України", яка входить в структуру НАК "Нафтогаз України" та управляє мережами в Кіровоградській області. Згідно з даними НКРЕКП, після переходу мереж під управління нової компанії обсяг ВТВ компанії зріс з 24,2 млн куб. м до 26,4 млн куб. м.