Скільки заробляють українські моделі OnlyFans: дані податкової

OnlyFans / © Associated Press

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Українські моделі OnlyFans заробили 111 млн дол. протягом 2020-2022 років. За цей період доходи від розміщення контенту на OnlyFans отримували 5435 українців.

Про це очільник Державної податкової служби України Руслан Кравченко повідомив у інтерв'ю «Економічній правді».

Податкові перевірки моделей OnlyFans

Податкова отримала інформацію щодо 5435 українців, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів OnlyFans.

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«Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень. 606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок», – розповів Кравченко.

Він зазначив, що українські власники OnlyFans-акаунтів оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм за результатами перевірок 14,5 млн грн боргу. Загальна сума виплаченого доходу цим фізособам становить 111 млн дол.

За словами Кравченка, деякі з моделей OnlyFans вирішили добровільно подати декларацію та сплатити податки.

"748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 мільйонів гривень", – зазначив очільник ДПС.

Чи карають моделей OnlyFans за виготовлення порно?

Водночас він відмовився відповідати на питання про те, чи не призведе подавання декларації моделлю OnlyFans до покарання за спробу легалізувати доходи, отримані злочинним шляхом, адже виготовлення порно в Україні – кримінальний злочин.

"Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон", – сказав Кравченко.

Скільки податків сплачують моделі OnlyFans?

Він також повідомив, що частина моделей OnlyFans зареєструвала ФОПи та сплачує єдиний податок. Натомість частина моделей декларують доходи як фізичні особи, а отже сплачують 18% податку на доходи та 1,5% військового збору (від 2025 року ставка збору зросла до 5%).

У деяких випадках моделі співпрацюють з OnlyFans-агенціями та отримують "на руки" лише близько 20% від доходу, який переказувала платформа, а решту забирає агенція як плату за свої послуги. Тож розмір податку, який від моделей вимагає податкова служба, може дорівнювати розміру їхнього фактичного доходу.

Очільник ДПС порадив у таких випадках надавати податковій додаткові дані та відомості, які підтверджують те, що моделі отримували менший дохід.

"Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують. Ми будемо об'єктивно і прозоро розглядати кожну ситуацію. Якщо є скарги або невирішені питання, давайте вирішимо їх у досудовому порядку", – додав Кравченко.

Нагадаємо, у січні 2025 року ДПС інформувала, що загальна сума задекларованих українцями іноземних доходів на платформі OnlyFans становила 326,1 млн грн. А сума податкових зобов'язань – 63,2 млн грн.