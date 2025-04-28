Сколько зарабатывают украинские модели OnlyFans: данные налоговой

OnlyFans / © Associated Press

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Украинские модели OnlyFans заработали 111 млн дол. в течение 2020-2022 годов. За этот период доходы от размещения контента на OnlyFans получали 5435 украинцев.

Об этом глава Государственной налоговой службы Украины Руслан Кравченко сообщил в интервью «Экономической правде».

Налоговые проверки моделей OnlyFans

Налоговая получила информацию о 5435 украинцах, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7036 аккаунтов OnlyFans.

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«Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен. 606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок», — рассказал Кравченко.

Он отметил, что украинские владельцы OnlyFans-аккаунтов оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им по результатам проверок 14,5 млн грн долга. Общая сумма выплаченного дохода этим физлицам составляет 111 млн дол.

По словам Кравченко, некоторые модели OnlyFans решили добровольно подать декларацию и уплатить налоги.

«748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода — 356 миллионов гривен», — отметил глава ГНС.

Наказывают ли моделей OnlyFans за изготовление порно?

В то же время, он отказался отвечать на вопрос о том, не приведет ли подача декларации моделью OnlyFans к наказанию за попытку легализовать доходы, полученные преступным путем, ведь изготовление порно в Украине — уголовное преступление.

«Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему. Я выполняю закон», — сказал Кравченко.

Сколько налогов платят модели OnlyFans?

Он также сообщил, что часть моделей OnlyFans зарегистрировала ФЛП и уплачивает единый налог. Часть моделей декларируют доходы как физические лица, а значит уплачивают 18% налога на доходы и 1,5% военного сбора (с 2025 года ставка сбора выросла до 5%).

В некоторых случаях модели сотрудничают с OnlyFans-агентствами и получают «на руки» лишь около 20% от дохода, который переводила платформа, а остальное забирает агентство в качестве платы за свои услуги. Поэтому размер налога, который от моделей требует налоговая служба, может быть равен размеру их фактического дохода.

Руководитель ГНС посоветовал в таких случаях предоставлять налоговой дополнительные данные и сведения, подтверждающие, что модели получали меньший доход.

«Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, нужно предоставить все подтверждающие это документы. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию. Если есть жалобы или нерешенные вопросы, давайте решим их в досудебном порядке», — добавил Кравченко.

Напомним, в январе 2025 года ГНС информировала, что общая сумма задекларированных украинцами иностранных доходов на платформе OnlyFans составила 326,1 млн. грн. А сумма налоговых обязательств — 63,2 млн. грн.