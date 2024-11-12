"Явка с повинной": в Украине порномоделей OnlyFans заставят платить налоги

Законопроект о декриминализации порно, в том числе и легализует работу порномоделей OnlyFans, которая до этого считалась незаконной.

Украинские модели, получающие доход от создания контента на интернет-платформе OnlyFans, за 2020-2022 годы совокупно заработали $123 млн. Однако платить налоги они не могут, поскольку распространение такого контента в Украине запрещено.

Об этом в Telegram сообщил нардеп Ярослав Железняк со ссылкой на данные Государственной налоговой службы.

Железняк объяснил, почему в Верховную Раду внесли законопроект о декриминализации порно.

По его данным, около 5000 украинских моделей на OnlyFans получили:

2020 год: около $8 млн доходов.

2021 год: уже больше $35 млн доходов.

2022 год: около $80 млн доходов.

Нардеп уточнил, что платформа OnlyFans уже платит от себя налоги в Украине.

"Но "актеры-украинцы", даже если эти люди и хотели бы заплатить налоги, это невозможно. Это сейчас по факту явка с повинной", — пояснил он.

Что такое OnlyFans

OnlyFans – сервис подписки на контент. Услуга платной подписки позволяет налаживать отношения и предоставлять эксклюзивный контент своим подписчикам или "фанам". Он популярен в индустрии развлечений для взрослых, но также принимает создателей контента из других жанров. Платформа не имеет ограничительной политики по содержимому и позволяет пользователям делиться откровенными или полностью обнаженными фотографиями себя в обмен на деньги. Сайт подвергался критике за размещение материалов о сексуальном насилии над детьми.

Напомним, 11 ноября депутаты зарегистрировали в Верховной Раде законопроект о декриминализации порно. В то же время сутенерство, вовлечение в проституцию и торговля людьми будут оставаться уголовными преступлениями.

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