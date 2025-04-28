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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
160
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Дюбуа висловився про реванш з Усиком і знову пожалівся на несправедливість у першому бою

Британець досі вважає, що саме судді позбавили його перемоги над українцем.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Associated Press

Володар титулу IBF у надважкій вазі Даніель Дюбуа відреагував на офіційне оголошення об'єдначого бою з чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британський боксер укотре заявив, що судді несправедливо позбавили його перемоги в першому поєдинку з українцем.

На думку Дюбуа, відтоді він став ще сильнішим і небезпечнішим, що й продемонструє в реванші з Усиком.

"Це бій, якого я хотів і якого вимагав, і тепер я отримую свій шанс на реванш проти Олександра Усика.

Я повинен був виграти перший бій, але суддівське рішення позбавило мене перемоги, тож цього разу я не припущуся жодної помилки перед своїми людьми на національному стадіоні в моєму рідному місті. Зараз я став сильнішим і небезпечнішим бійцем, і Усик відчує це на собі 19 липня.

Я хочу подякувати своєму промоутеру Френку за те, що зробив це можливим для мене", – цитує Дюбуа видання The Ring.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться 19 липня на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Перший бій між Усиком і Дюбуа відбувся в серпні 2023 року в польському Вроцлаві. Тоді Олександр нокаутував Даніеля у дев'ятому раунді та захистив титули WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі.

У п'ятому раунді того поєдинку стався скандальний епізод – британець завдав українцю заборонений удар нижче пояса, після чого той опинився на канвасі рингу. Рефері не став відраховувати нокдаун, а дав Олександру кілька хвилин на відновлення.

Після бою Дюбуа поскаржився, що у нього вкрали перемогу, бо його удар прийшовся Усику не нижче пояса, а точно у живіт. Даніель заявив, що насправді він нокаутував українця і повинен був заволодіти чемпіонськими поясами. Через це у команді британця навіть вимагали анулювати результат поєдинку, однак апеляцію було відхилено.

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Дата публікації
Кількість переглядів
160
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