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Арсенал – ПСЖ: онлайн-трансляція матчу 1/2 фіналу Ліги чемпіонів
Текстовий репортаж першого півфінального поєдинку між "канонірами" та парижанами.
У вівторок, 29 квітня, англійський "Арсенал" прийматиме французький ПСЖ у першому матчі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Поєдинок відбудеться на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
У плейоф поточного розіграшу Ліги чемпіонів "каноніри" пройшли нідерландський ПСВ та мадридський "Реал", а ПСЖ впорався з французьким "Брестом" та англійськими "Ліверпулем" з "Астон Віллою".
Матч-відповідь між ПСЖ і "Арсеналом", у складі якого виступає українець Олександр Зінченко, відбудеться 7 травня в Парижі.
В іншому півфінальному протистоянні Ліги чемпіонів зійдуться каталонська "Барселона" та міланський "Інтер".
До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу "Арсенал" – ПСЖ.