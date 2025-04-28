Арсенал – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

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Во вторник, 29 апреля, английский "Арсенал" будет принимать французский ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов "канониры" прошли нидерландский ПСВ и мадридский "Реал", а ПСЖ справился с французским "Брестом" и английскими "Ливерпулем" с "Астон Виллой".

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Ответный матч между ПСЖ и "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко, состоится 7 мая в Париже.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сойдутся каталонская "Барселона" и миланский "Интер".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – ПСЖ.