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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Проспорт
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Арсенал – ПСЖ: онлайн-трансляция матча 1/2 финала Лиги чемпионов

Текстовый репортаж первого полуфинального поединка между "канонирами" и парижанами.

Автор публикации
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
"Арсенал" – ПСЖ

"Арсенал" – ПСЖ / © Associated Press

Во вторник, 29 апреля, английский "Арсенал" будет принимать французский ПСЖ в первом матче 1/2 финала Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Поединок состоится на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В плей-офф текущего розыгрыша Лиги чемпионов "канониры" прошли нидерландский ПСВ и мадридский "Реал", а ПСЖ справился с французским "Брестом" и английскими "Ливерпулем" с "Астон Виллой".

Ответный матч между ПСЖ и "Арсеналом", в составе которого выступает украинец Александр Зинченко, состоится 7 мая в Париже.

В другом полуфинальном противостоянии Лиги чемпионов сойдутся каталонская "Барселона" и миланский "Интер".

Вашему вниманию текстовая онлайн-трансляция матча "Арсенал" – ПСЖ.

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