Топ-5 фільмів про трейдинг та біржу

Відомі режисери створюють кіно, надихнувшись життям успішних біржових гравців.

Останнім часом фільми про трейдинг та біржу стають дуже популярними. Темою цікавляться багато людей, що далекі від фінансових ринків і макроекономіки. Ці фільми спонукають уважніше придивитися до світового ринку і відкрити для себе новий спосіб заробітку.

Цікаві фільми про трейдерів і біржу допоможуть з користю провести кілька вечорів. Більш детально - у матеріалі ТСН.ua.

Вовк з Волл-Стріт (2013)

Фільм розповідає про Джордана Белфорта - знавця фінансових ринків, який несподівано отримує успіх на світовій біржі. Він стає керівником великої брокерської компанії, відкриваючи перед собою широкі можливості. Фінансист бере активну участь у махінаціях, приховуючи їх від охоронців закону. Його ошуканство розкривається, і життя головного героя змінюється найрадикальнішим чином.

Кінострічка часто обговорюється фахівцями, вона рекомендована до перегляду всім, хто цікавиться темою фінансових ринків. Глядач буде спостерігати за злетами і падіннями успішного біржового гравця, його гіркими помилками і спробами виправити ситуацію.

Волл-Стріт (1987)

Один із перших фільмів про біржу, який не втрачає своєї актуальності. Кінокартина повністю занурює глядача в атмосферу фондового ринку, характерну для 20-го століття.

Багатьом глядачам запав у душу антагоніст фільму - Гордон Гекко, якого зіграв талановитий актор Майкл Дуглас. Саме він робить ключовий вплив на головного героя, підкуповуючи його багатомільйонними заробітками і можливістю швидкого професійного зростання. Фільм розкриває тему людської жадібності в дурній гонитві за фінансовим благополуччям. Кінострічка не містить економічних відкриттів, але глядач може на власні очі спостерігати роботу світового ринку.

В гонитві за щастям (2006)

Фільм заснований на реальних подіях. Вони починаються в Каліфорнії 1980-х. Там живе бідна родина Кріса Гарднера, хорошого батька, але невдачливого комівояжера, який спромігся прикупити партію непотрібних в медицині тензіометрів і намагається перепродати апарати до міських клінік. Нещасливі прилади, які забрали всі заощадження бідолахи Гарднера, продаватися не бажають: вони губляться, ламаються, їх крадуть, а практикуючі лікарі навідріз відмовляються купувати новітній запатентований винахід.

Дружина героя Лінда, змучена бідністю і безперспективністю спільного життя, залишає чоловіка і п'ятирічного Кріса-молодшого заради підвищення в Нью-Йорку. Залишившись без грошей, дружини і з малюком, Гарднер незабаром залишається без арендованої квартири, звідки його виганяє власник. Опинившись на вулиці, збанкрутілий торговець тензіометрами вступає стажистом до маклерської контори, сподіваючись стати фахівцем-брокером. Заради маленького Кріса, що мріє про баскетбольний м'ячик, Гарднер хоче досягти успіху, а поки разом із синочком ошивається в нічліжках і рахує лічені центи в кишені.

Аферист (1999)

Кінострічка розповідає про працелюбного чоловіка, який заслужив повагу керівництва великого банку.

Перші успіхи на світовій біржі засліплюють героя, він робить кілька непоправних помилок, ставить під загрозу свою професійну кар'єру і життя. Напруженість наростає, і відчайдушний торговець вирішується на багаторівневу аферу. Бажаючи повернути втрачені гроші, він поглиблюється в найтемніші куточки фінансового ринку. Чоловік отримує в своє розпорядження простий і дієвий спосіб заробітку, який затягує в павутину брехні.

"У біржовий ямі" (2009)

Творці фільму про трейдинг пропонують повне занурення в світ біржової торгівлі. Глядач може стикнутися з атмосферою реальних ринкових торгів. Він потрапляє в справжню біржову яму, де керують багатомільйонні угоди.

Головними дійовими особами стають досвідчені трейдери, які давно завершили свою професійну діяльність. Вони дають розгорнуте інтерв'ю, розповідають про початок кар'єри і фактори росту. Під час перегляду кінострічки глядач знайомиться з головними аспектами трейдингу, розглядає позитивні і негативні аспекти цієї професії. Можна зрозуміти, чим хороша торговельна діяльність та чи варто починати власний розвиток у цій сфері.

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