Топ-5 фильмов о трейдинге и бирже

Известные режиссеры создают кино, вдохновившись жизнью успешных биржевых игроков.

В последнее время фильмы о трейдинге и бирже становятся очень популярными. Темой интересуются многие люди, далекие от финансовых рынков и макроэкономики. Эти фильмы побуждают внимательнее присмотреться к мировому рынку и открыть для себя новый способ заработка.

Интересные фильмы о трейдерах и бирже помогут с пользой провести несколько вечеров. Более подробно — в материале ТСН.ua.

Волк с Уолл-стрит (2013)

Фильм рассказывает о Джордане Белфорте — знатоке финансовых рынков, который неожиданно получает успех на мировой бирже. Он становится руководителем крупной брокерской компании, открывая перед собой широкие возможности. Финансист активно участвует в махинациях, скрывая их от блюстителей закона. Его обман раскрывается, и жизнь главного героя меняется радикальным образом.

Кинолента часто обсуждается специалистами, она рекомендована к просмотру всем, кто интересуется темой финансовых рынков. Зритель будет наблюдать за взлетами и падениями успешного биржевого игрока, его горькими ошибками и попытками исправить ситуацию.

Уолл-стрит (1987)

Один из первых фильмов о бирже, который не теряет своей актуальности. Кинокартина полностью погружает зрителя в атмосферу фондового рынка, характерную для 20-го века.

Многим зрителям запал в душу антагонист фильма — Гордон Гекко, которого сыграл талантливый актер Майкл Дуглас. Именно он делает ключевое влияние на главного героя, подкупая его многомиллионными заработками и возможностью быстрого профессионального роста. Фильм раскрывает тему человеческой жадности в глупой погоне за финансовым благополучием. Кинолента не содержит экономических открытий, но зритель может воочию наблюдать работу мирового рынка.

В погоне за счастьем (2006)

Фильм основан на реальных событиях. Они начинаются в Калифорнии 1980-х. Там живет бедная семья Криса Гарднера, хорошего отца, но неудачливого коммивояжера, который смог прикупить партию ненужных в медицине тензиометров и пытается перепродать аппараты в городские клиники. Несчастные приборы, которые забрали все сбережения бедняги Гарднера, продаваться не хотят: они теряются, ломаются, их воруют, а практикующие врачи наотрез отказываются покупать новейшее запатентованное изобретение.

Жена героя Линда, измученная бедностью и бесперспективностью совместной жизни, оставляет мужа и пятилетнего Криса-младшего ради повышения в Нью-Йорке. Оставшись без денег, жены и с малышом, Гарднер вскоре остается без арендуемой квартиры, откуда его выгоняет владелец. Оказавшись на улице, обанкротившийся торговец тензиометрами вступает стажером в маклерскую контору, надеясь стать специалистом-брокером. Ради маленького Криса, который мечтает о баскетбольном мячике, Гарднер хочет достичь успеха, а пока вместе с сынишкой ошивается в ночлежках и считает считанные центы в кармане.

Аферист (1999)

Кинолента рассказывает о трудолюбивом человеке, который заслужил уважение руководства крупного банка.

Первые успехи на мировой бирже ослепляют героя, он делает несколько непоправимых ошибок, ставит под угрозу свою профессиональную карьеру и жизнь. Напряжение нарастает, и отчаянный торговец решается на многоуровневую аферу. Желая вернуть потерянные деньги, он углубляется в самые темные уголки рынка. Герой фильма получает в свое распоряжение простой и действенный способ заработка, который затягивает в паутину лжи.

"В биржевой яме" (2009)

Создатели фильма о трейдинге предлагают полное погружение в мир биржевой торговли. Зритель может столкнуться с атмосферой реальных рыночных торгов. Он попадает в настоящую биржевую яму, где руководят многомиллионные сделки.

Главными действующими лицами становятся опытные трейдеры, которые давно завершили свою профессиональную деятельность. Они дают развернутое интервью, рассказывают о начале карьеры и факторах роста. Во время просмотра киноленты зритель знакомится с главными аспектами трейдинга, рассматривает положительные и отрицательные аспекты профессии. Можно понять, чем хороша торговая деятельность и стоит ли начинать собственное развитие в этой сфере.

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