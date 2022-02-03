Україна і Туреччина підписали історичну угоду про вільну торгівлю

Україна і Туреччина підписали історичну угоду про вільну торгівлю

Укладання угоди президент Зеленський назвав "історичним моментом".

Сьогодні, 3 лютого, Україна і Туреччина підписали угоду про зону вільної торгівлі.

Документ підписав з української сторони прем'єр Денис Шмигаль, з турецької — міністр торгівлі Мехмет Муш. Під час підписання були присутні президенти обох держав Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган.

"Наші країни уклали угоду про вільну торгівлю - це історичний момент. Ми пройшли довгий і важкий шлях, щоб відкрити нові горизонти нашої співпраці. Це нові можливості для бізнесу, нові ринку, нові здобутки та прибутки, робочі місця та інвестиці", - сказав Зеленський.

За його словами, навіть до підписання угоди, за минулий рік взаємна торгівля між країнами зросла до 7 млрд доларів, встановивши рекорд.

Своєю чергою Реджеп Ердоган назвав Зеленського "дорогим другом", а Україну - "стратегічним партнером" Туреччини.

"Наш торговий баланс минулого року продемонстрував ріст у 60% і сягнув понад 7 млрд доларів. Ми обговорили кроки, як збільшити цей баланс до 10 млрд. Угода про вільну торгівлю дозволить нам це зробити", - сказав Ердоган.

Він розповів, що турецькі компанії успішно виконують в Україні інфраструктурні проєкти, і подякував за довіру до них.

Деталі угоди

Вчора, 2 лютого, Кабмін ухвалив проєкт угоди про вільну торгівлю з Туреччиною.

В Мінекономіки розкрили деталі угоди.

За словами очільниці Мінекономіки Юлії Свириденко, завдяки угоді всі дружні країни Чорноморського басейну – Грузія, Молдова, Болгарія, Румунія, Туреччина та Україна – будуть поєднані спільними торговими правилами.

"Документ має величезне значення для всього регіону. Зміцнення стратегічного партнерства України і Туреччини розкриє нові економічні та геополітичні перспективи, а також зміцнить наші позиції, що надважливо в умовах активізації російської агресії”, - наголосила Свириденко.

Ключова позиція домовленості – встановлення Туреччиною 0% мит на 10 337 товарних позицій. Це 95% від загальної кількості товарів, які експортуються Україною. Крім того, ще на 1348 товарних позицій будуть діяти тарифні квоти або зменшені мита.

За попередніми прогнозами, угода щорічно даватиме +2,2% до ВВП і +2,6% до доходів домогосподарств.

Аграрний сектор

В Мінекономіки переконують, що завдяки встановленню 0% мита на постачання зернових Україна отримає покращені умови доступу на турецький ринок переробленої аграрної продукції.

Металургія

Україна залишила право застосувати експортне мито на вивезення металобрухту.

Своєю чергою, Туреччина відкриває внутрішній ринок для нашого металу. На 510 з 840 металургійних товарів встановлюється нульове мито. Ще на 130 встановлено часткове зменшення мита.

Це дає переваги українській стороні у порівнянні з російським металом. Для 167 товарів металургії надаються квоти щонайменше на 411 тисяч тонн.

Авто і секонд-хенд

Україна зберігає дію мит на вживані автомобілі і секонд-хенд і встановлює трьох і пʼяти річні перехідні періоди дії мит на транспортні засоби і продукцію легкої промисловості.

Нагадаємо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

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