В Україні різко здорожчав популярний овоч

В Україні спостерігається зростання цін на тепличні огірки. Однією з причин підвищення цін на цю продукцію стало значне скорочення пропозиції огірка на ринку.

Про це повідомили аналітики проєкту EastFruit.

Так, станом на 19 липня, представники стаціонарних тепличних комбінатів відвантажували огірки в діапазоні від 25 до 50 грн/кг ($0,60-1,21/кг), що в середньому на 40% дорожче, ніж наприкінці минулого робочого тижня.

Але виробники, які працюють із цілорічним циклом виробництва, збільшили вартість своєї продукції орієнтуючись на стабільний попит з боку покупців.

Учасники ринку підкреслили, що основною причиною, яка спровокувала зростання цін, стало істотне скорочення пропозиції овочів на ринку.

"Водночас низка тепличних комбінатів, які вже завершили реалізацію огірків першого обороту, з другим оборотом планують вийти не раніше середини серпня. Попит на тепличні огірки утримується досить високий, що також надає додаткову підтримку цінам", – йдеться у повідомленні.

Аналітики додали, що не допомагає зняти навантаження на ринку тепличних овочів і продукція відкритого ґрунту. Пропозиція останньої цього тижня істотно скоротилася через сталу спекотну і суху погоду практично на всій території України.

Експерти зазначили, що наразі ціна на тепличні огірки в Україні вже в середньому у 2,5 раза вища, ніж у середині липня 2023 року.

За словами ключових гравців ринку, компенсувати брак пропозиції за рахунок імпортної продукції найближчими днями навряд чи вдасться, оскільки поставки наразі вельми незначні й нестабільні.

Нагадаємо, за даними опублікованого звіту Держстату, станом на червень 2024 року зросли ціни на такі основні позиції, як продукти харчування, а саме фрукти (10,4%), овочі (1,3%), риба та морепродукти (0,9%), цукор (0,6%), хліб (0,7%).

Ріст цін на продукти харчування! Що саме дорожчатиме і на скільки?

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