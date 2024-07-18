Які кавуни купують українці та скільки вони коштують

Зросла кількість кавунів з правого берега Херсонщини, де вже розмінували поля.

В Україні цього року сезон кавунів стартував на 4 тижні раніше ніж минулого. Перші партії кавунів надійшли до магазинів та на ринки з Миколаївської, Одеської, Вінницької та Закарпатської областей.

Про це пише LIGA.net.

На початку літа ринок баштанних в Україні неочікувано формували імпортні кавуни. Їх доправляли з Греції Іспанії, Туреччини, Італії, Іспанії.

Наразі українські фермери ведуть боротьбу з гуртовиками, бо останні намагаються прогнути закупівельні ціни вниз, але водночас вони не дозволяють опустити планку роздрібних цін нижче ніж 23 грн за кг.

За даними проєкту EastFruit, від 8-9 липня ціни на українські баштанові обвалилися.

"Ціни становлять від 10 до 18 грн/кг ($0,25-0,44/кг), що на 40% дешевше, ніж минулого тижня. Це сталося через сезонне зростання пропозиції кавунів від місцевих господарств", – повідомляє EastFruit.

Цьогоріч що ціни "від виробника" в порівннянні з минулим впали на 15-20%. На це вплинуло збільшення імпорту насамперед з Туреччини.

Нагадаємо, за даними опублікованого звіту Держстату, станом на червень 2024 року зросли ціни на такі основні позиції, як продукти харчування, а саме фрукти (10,4%), овочі (1,3%), риба та морепродукти (0,9%), цукор (0,6%), хліб (0,7%).

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