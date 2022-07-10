Чому вибухають банки та що робити, щоб цього не сталося

Напевно, у кожної господині хоча б один раз вибухали банки з консервацією, мутнів розсіл. Про причини помутніння вмісту консервації та вибуху скляної тари та що робити, щоб такого не було - в матеріалі ТСН.ua

Неправильна попередня обробка овочів

Перед консервуванням овочі чи фрукти потрібно обов'язково ретельно промити, миття під проточною водою – найважливіша умова грамотної попередньої обробки овочів. А щоб овочі з часом не стали надто м'якими і не перетворилися через зміну структури на розсадник для розмноження бактерій, за три години до консервування їх необхідно замочити у звичайній воді.

Ні в якому разі не використовувати для консервації овочі чи фрукти з ознаками гниття.

Порушення рецептури

Найчастіше причиною вибуху буває нестача головного інгредієнта консервації - оцту. Важливо додавати оцет у банку в самому кінці, тобто безпосередньо перед консервуванням, коли скляна тара вже наповнена. Річ у тому, що оцет при нагріванні випаровується, і якщо додасте оцет і поставите банки стерилізуватися, точно після процедури всередині банки оцту зменшиться. Те саме стосується й інших компонентів маринаду - цукру та солі. Якщо ви покладете цих інгредієнтів недостатньо, розсіл чи маринад стануть каламутними. Замінити оцет можна і лимонною кислотою. Для отримання 9% оцту столову ложку лимонної кислоти потрібно змішати з 14 столовими ложками води. А щоб отримати 6% оцет, необхідно зробити те саме, але в пропорції 1:22.

Причиною вибуху банок з консервацією може бути попадання повітря

У момент консервування, коли ви накладаєте кришку на банку, в банку може потрапити повітря. А там, де є кисень, там умови для розвитку мікроорганізмів.

Щоб цього не сталося:

Потрібно наповнювати тару розсолом або маринадом до країв, тобто до самого верху. Інакше у банку залишиться так звана повітряна подушка.

Якщо ви стерилізували повні банки разом із кришками, вийнявши наповнену овочами чи фруктами тару зі стерилізатора, кришку знімати вже не можна. Потрібно лише "закатати" банку ключем. Міняти простерилізовану кришку на іншу теж заборонено.

Якщо сталося так, що кришку все-таки необхідно замінити на іншу, потрібно діяти таким чином:

Киньте нову кришку в киплячу воду буквально на пару хвилин.

Не виймайте банку зі стерилізатора.

Зніміть стару кришку і надягніть нову так, щоб повітря не встигло накопичитися в просторі, що утворився між маринадом і кришкою.

Неправильна стерилізація тари є найчастішою причиною вибуху банок

Насамперед потрібно дотримуватися всіх правил стерилізації. Хтось стерилізує банки по-старому, встановлюючи кожну місткість на каструлю з киплячою водою на спеціальну кришку з отвором посередині, хтось використовує для стерилізації посудомийну машину.

Стерилізація в духовці. Банки промиваємо миючим засобом і ставимо на рушник, щоб вся зайва волога стекла. У розігріту духовку, якщо тара не встигла повністю висохти, ставимо її вгору горлом, а якщо повністю просохла - вниз горлом. Якщо банок небагато, залиште їх у духовці безпосередньо до використання. Якщо є ще й друга партія банок для стерилізації, першу партію дістаньте, встановіть на чистий рушник, а другу партію обробіть гарячим повітрям і залиште в духовці.

Стерилізація на пару. Це може стерилізація з допомогою пароварки, звичайного чайника, каструлі зі спеціальною кришкою. Вкрай важливо, щоб банка не просто добре пропарилася, а й повністю пройшла призначену їй обробку. Для півлітрової баночки достатньо буде 10 хвилин стерилізації, тоді як трилітрову тару потрібно обробляти не менше пів години.

Стерилізація в окропі. Деякі господині досі кладуть банки у великий таз із водою та доводять рідину до кипіння на плиті. На жаль, цей спосіб серед усіх описаних є малоефективним. Досягти температури вище 100 градусів за такого способу неможливо, і це великий мінус.

Банки, які були простерилізовані, але після процедури не були використані протягом пів години, необхідно піддати повторній обробці.

Неправильна, надто короткочасна стерилізація повних банок

Правила стерилізації повних банок такі самі, як і правила стерилізації порожньої тари. Чим менша місткість, тим менше часу потрібно для її стерилізації та навпаки. Перші п'ять хвилин важливо підтримувати невеликий вогонь на плиті, щоб місткість, наповнена огірками або іншим вмістом, встигла повністю прогрітися.Індикатором того, що стерилізація завершилася успішно, стане зміна кольору вмісту банки.

Після стерилізації банки потрібно перевертати та укутувати. У теплих банках процес стерилізації продовжується. І чим довше банки остигатимуть, тим тривалішим буде цей процес.

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