Євросоюз може до грудня заборонити експорт металобрухту

Європейська комісія до грудня 2021 року може ухвалити рішення про заборону експорту брухту чорних металів за межі країн блоку.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Міжнародного бюро з переробки матеріалів (Bureau of International Recycling, BIR).

Згідно з повідомленням, ЄК запропонувала запровадити обмеження на експорт металобрухту, виходячи з екологічних міркувань, щоб нівелювати несприятливий вплив на довкілля та здоров'я населення.

За інформацією BIR, відповідну заборону на експорт металобрухту може бути введено вже 17 листопада, коли буде опубліковано фінальну версію регуляцій поводження з відходами.

Нагадаємо, що у червні 2021 року група з близько 70 членів Європарламенту звернулася з листом до Європейської комісії із закликом про заборону експорту металобрухту.

При цьому пропонувалося поширити цей мораторій лише на ті країни, які не відповідають екологічним стандартам ЄС. Більшість із цих країн не входять до Організації економічного співробітництва та розвитку (OECD).

Ініціатором цього послання виступили європарламентарі з Італії. Італійські металургійні компанії, що залежать від імпорту брухту, найбільше стурбовані його можливим дефіцитом у ЄС. Використання металобрухту дозволяє зменшити споживання первородної сировини та за рахунок цього скоротити викиди вуглекислого газу металургійною промисловістю.

Як повідомляли Українськi Новини, 30 вересня Міністерство економіки опублікувало проєкт постанови Кабінету міністрів про тимчасову – до кінця 2022 року – заборону експорту металобрухту з країни у відповідь на відповідні заклики звернення "Укрметалургпрому", "Укртрубопрому" та Федерації роботодавців України до вищого керівництва країни ввести на експорт брухту чорних металів до кінця 2023 року для збереження стабільної роботи вітчизняних метпідприємств.

Згідно зі статистикою Державної митної служби, українські підприємства у січні-вересні цього року збільшили експорт брухту чорних металів у 18,1 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 455,4 тис. тонн, у грошовому вираженні експорт металобрухту зріс у 27,2 рази – до 175,6 млн. доларів. Вивезення брухту здійснювалося, переважно, до Туреччини (87,25%).

Європейська бізнес-асоціація також підтримала ініціативу Мінекономіки щодо тимчасової заборони експорту брухту до кінця 2022 року, зокрема для зниження забруднення довкілля. Компанії-члени асоціації вважають, що ухвалення проекту постанови матиме позитивний ефект на металургійну галузь та загалом на економіку України, зокрема на шляху до декарбонізації.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання