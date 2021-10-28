Зірка "Гри престолів" Джейсон Момоа захворів на коронавірус

Актор підхопив COVID-19 на зніманнях "Аквамена-2"

Голлівудський актор Джейсон Момоа захворів на коронавірус.

Так, 42-річний зірка "Гри престолів" отримав позитивний тест під час знімань "Аквамена-2" у Великій Британії.

Як йдеться у повідомленні The Sun, знаменитість почувається добре та перебуває на самоізоляції. Тим часом творці стрічки переймаються, аби й інші члени команди не захворіли. Також вони сподіваються, що Момоа якнайшвидше повернеться на майданчик і не зриватиме їм дедлайни.

"Це справжній головний біль для режисерів фільму, які тепер переймаються тим, що їм доведеться відкласти свій щільний графік знімань. Всі бажають йому якнайшвидшого одужання і з нетерпінням чекають на його повернення на майданчик", – повідомив інсайдер.

Джейсон Момоа / instagram.com/prideofgypsies

Раніше Джейсон розповідав, що знімання другої частини фільму, через три роки після виходу першої, були набагато складнішими.

"Я старію. Я пошкодив очі. У мене там щось подібне до порізаного, а потім мені потрібно зробити операцію, у мене грижа, у мене вирвані ребра. Мене просто б'ють", – ділився зірка, зазначивши, що попри все, обожнює свою роботу.

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